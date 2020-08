Um dos pilares da prevenção é a nutrição. Para cuidar da saúde renal, deve ter em conta as seguintes recomendações.

1. Controle o consumo de sal

Deve consumir até 5 gramas de sal por dia ou menos se tiver hipertensão arterial. Para limitar ao máximo o consumo de sal, evite os alimentos processados e não acrescente sal aos alimentos. Para poder controlar o sal que ingere é fundamental que leia os rótulos dos alimentos e verifique a quantidade de sódio (Na) que estes contêm. Na rotulagem a referência utilizada sobre a composição nutricional dos alimentos é o sódio. Tenha em conta que a sua ingestão diária não deverá ultrapassar 2400 mg.

- Alimentos com elevado teor de sódio: Enlatados, conservas, enchidos, fumados, manteiga com sal, azeitonas, pickles, queijos, bacalhau seco e salgado, alimentos instantâneos (como sopas e pudim), massa de alho, massa de pimentão, bebidas com gás, caldos de carne/peixe/vegetais embalados, molhos embalados, algumas bolachas (aveia), batatas fritas de pacote e aperitivos salgados, alimentos congelados e pré-confeccionados, refeições prontas e embaladas e fermento em pó.

- Em alternativa ao sal e para dar mais sabor à comida utilize: azeite, vinagre, sumo de limão, alho, cebola, pimento (o amarelo é o mais rico em vitamina C), orégãos, manjericão, tomilho, louro, cebolinho, hortelã, coentros ou salsa.

2. Ingira vegetais

Inclua na sua alimentação diária 5 porções de frutas e verduras de preferência de diferentes cores de forma a ingerir diferentes vitaminas e minerais. Exemplo:

Meio da manhã: 1 kiwi