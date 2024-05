Fatores de risco associados às doenças cardiovasculares (DCV)

Os principais fatores de risco para as DCV incluem colesterol elevado, hipertensão, sedentarismo, dieta desequilibrada, obesidade e fatores genéticos. Entre estes, o colesterol elevado é um dos mais críticos. Existem dois tipos principais de colesterol: o LDL (lipoproteína de baixa densidade), conhecido como colesterol “mau", e o HDL (lipoproteína de alta densidade), conhecido como o colesterol “bom". Níveis elevados de LDL podem acumular-se em placas nas artérias, aumentando o risco de aterosclerose e eventos cardiovasculares, como infarto do miocárdio e AVCs (acidentes vasculares cerebrais).

Os esteróis vegetais e a redução do colesterol

Os Esteróis Vegetais, ou Fito Esteróis, são compostos encontrados em alimentos de origem vegetal. Eles competem com o colesterol pela absorção no intestino, resultando na redução dos níveis de colesterol LDL no sangue.

Estudos mostram que consumir cerca de 2g de Esteróis Vegetais por dia pode reduzir o colesterol LDL até 10%. Está inclusivamente aprovado pela EFSA (Entidade Europeia para a Segurança Alimentar), que o consumo diário de 1,5g a 2g de Esteróis Vegetais reduz do colesterol. Existem leites fermentados com Esteróis Vegetais cuja toma diária ajuda a reduzir o colesterol elevado até 10% entre 2 a 3 semanas, de forma 100% natural sem efeitos secundários, e com 0% de açúcares adicionados.

Para pessoas com níveis elevados de colesterol, a combinação de Esteróis Vegetais com Estatinas (medicamentos que reduzem a produção de colesterol a nível hepático) pode ser particularmente eficaz, havendo uma redução extra do colesterol sem aumentar a dose das Estatinas.

Estratégias para baixar o colesterol

Além dos Esteróis Vegetais, existem outras estratégias para baixar o colesterol, que incluem:

- Alimentação Equilibrada: Consumir alimentos ricos em fibras, como frutas, vegetais, leguminosas e cereais integrais, que ajudam a reduzir o colesterol. Evitar alimentos com gorduras saturadas, como por exemplo: carnes ricas em gordura, lacticínios ricos em gordura, manteiga, entre outros, e evitar gorduras trans, que são encontradas em abundância nos alimentos industrializados, e que aumentam o colesterol LDL.

- Exercício Físico: Praticar atividades físicas de forma regular, por pelo menos 2 a 3 vezes por semana durante 30 min, para ajudar a aumentar o colesterol HDL e reduzir o LDL.

- Perda de Peso: Manter um peso saudável pode ajudar a controlar os níveis de colesterol.

- Fármacos: dependendo dos casos, medicamentos como Estatinas podem ser necessários para reduzir os níveis de colesterol, e devem ser discutidos com o médico assistente.

Levar saúde através da Alimentação

Uma alimentação equilibrada é crucial para a prevenção das doenças cardiovasculares. Dietas ricas em frutas, vegetais, fibra, peixes ricos em omega-3 e gorduras saudáveis (como azeite e o abacate), desde que utilizados com alguma moderação, ajudam a reduzir o risco de DCV. A incorporação de alimentos ricos em Esteróis Vegetais, como nozes e sementes, e ou a toma de leite fermentado com Esteróis Vegetais, pode ser uma estratégia adicional para controlar os níveis de colesterol e promover a saúde do coração.

Campanhas de educação nutricional e promoção de hábitos saudáveis são essenciais para a redução da incidência de doenças cardiovasculares na população. A consciencialização durante o Mês do Coração destaca a importância de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercício físico, para manter o coração saudável.

Um artigo de opinião de Marta Costa, Head of Medical Affairs – Danone Nutricia.