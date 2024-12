1. Realizar sempre as 5 refeições por dia, porque sacia e inibe a vontade de petiscar entre as refeições

Três refeições principais e dois lanches, fazendo intervalos de 3 a 4 horas, aconselha a nutricionista Graciela. O metabolismo estará mais ativo e ajudará a queimar calorias.

2. Manter-se hidratado e beber cerca de 2 litros de água por dia

É fundamental beber aproximadamente 2 litros de água por dia para manter os órgãos e os tecidos hidratados. Beber água também ajuda a saciar e desintoxicar o nosso corpo, sendo essencial nesta altura em que a ingestão de comida e de açúcares é superior ao normal.

3. Cozinhar com pouca gordura e optar pelo azeite virgem

A nutricionista confirma que o azeite de oliva virgem é efetivamente a melhor gordura para utilizar, mas sem abusos. O ideal é consumir entre 3 a 4 colheres de sopa por dia e evitar o consumo de alimentos com gordura animal, como carnes vermelhas, queijos com longa maturação, manteiga, salsichas ou bolos. O melhor é manter uma alimentação cuidada e não se deixar levar pela gula.

4. Diminuir o consumo de doces e açúcar em geral

Utilize o truque de substituição do chocolate de leite por chocolate negro e vai ver que ajuda. Os açúcares quando ingeridos transformam-se em calorias vazias, ou seja, não contêm nutrientes. A nutricionista aconselha a reduzir os doces que são consumidos nesta altura.

5. Mais legumes e saladas, afinal são o melhor acompanhamento

Fornecem vitaminas, minerais e fibras para assegurar um bom funcionamento intestinal, concedem a tal sensação de saciedade e têm poucas calorias e zero gorduras. Mas atenção aos temperos utilizados, dando prioridade a pouco azeite e às várias especiarias existentes.

6. Escolha alimentos magros e completos

Verduras, frutas, carnes brancas, como peru, coelho e peixe, cereais e laticínios magros são os mais recomendados pela especialista.

7. Desligar a televisão, afastar a leitura e concentrar-se na comida

É importante que durante a refeição estejamos concentrados no que comemos pelo simples facto de mantermos o controlo do que ingerimos. Comer e mastigar os alimentos com calma vai ajudar a atingir a sensação de satisfação rapidamente.

8. Andar a pé

Exercício físico é essencial e fundamental, reforça a nutricionista. Este é um ponto insistentemente reforçado porque é sinónimo de saúde. Mantém-nos em forma, ajuda a controlar os níveis de açúcar e de colesterol e faz com que nos sintamos bem devido às endorfinas libertadas. 30 minutos por dia vão fazer a diferença.

A especialista Graciela Moreira lembra ainda que não é aconselhável realizar uma dieta rigorosa uns dias antes do Natal, para em seguida consumir alimentos sem controlo.