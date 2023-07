1. Rica fonte de antioxidantes

As uvas são ricas em antioxidantes, como os polifenóis e o resveratrol (este último nas sementes das uvas, película das uvas pretas), que ajudam a combater os radicais livres e a proteger as células do corpo contra danos oxidativos. Antioxidantes que têm sido associados a diversos benefícios para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares e certos tipos de cancro.

2. Melhora da saúde cardiovascular

As uvas são conhecidas pelos seus efeitos benéficos na saúde do coração. Como visto, o seu alto teor de antioxidantes, especialmente o resveratrol, ajuda a proteger o coração e as artérias, reduzindo a inflamação e a promover a saúde do sistema circulatório. Além disso, o potássio presente nas uvas pode ajudar a controlar a pressão arterial.

Para obter os benefícios nutricionais das uvas, é recomendado o consumo de uma porção diária. Esta corresponde a cerca de uma chávena de uvas frescas.

3. Fortalece o sistema imunológico

As uvas são uma fonte de vitamina C, um nutriente importante para fortalecer o sistema imunológico. Consumir uvas regularmente pode ajudar a reduzir a suscetibilidade a infeções, além de promover a cicatrização de feridas.

4. Coadjuvante da saúde cerebral

Os antioxidantes presentes nas uvas, especialmente o resveratrol, assumem-se como benéficos para a saúde cerebral, nomeadamente contra o stress oxidativo e a inflamação, reduzindo o risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

5. Contribuição para a saúde digestiva

As uvas são uma boa fonte de fibras, que são essenciais para a saúde digestiva. A fibra ajuda a regular o trânsito intestinal, prevenindo problemas como a obstipação, e pode promover a saúde do cólon.

6. Limite ao açúcar no sangue

Apesar de serem naturalmente doces, as uvas têm um baixo índice glicêmico, o que significa que não causam um aumento acentuado nos níveis de açúcar no sangue. Este facto torna-as uma escolha adequada para pessoas com diabetes ou que procuram limitar os níveis de glicose.