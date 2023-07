Os consumidores europeus estão entre os mais bem protegidos e informados do mundo no que respeita aos alimentos que consomem. O sistema de segurança alimentar da União Europeia (UE) assegura que cada cidadão europeu tenha o direito de saber como os alimentos que consome são produzidos, transformados, embalados, rotulados e vendidos.

Como parte deste sistema, cientistas de toda a UE analisam dados e estudos científicos para avaliar os riscos alimentares. Isto assegura que os produtos nos nossos mercados e nas nossas lojas sejam seguros.

Este ano a #EUChooseSafeFood está de volta com ainda mais países a bordo. São 16 os Estados-membros que participam na campanha. Trata-se de uma iniciativa da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e dos seus parceiros nos Estados-Membros, que no caso de Portugal é a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que visa ajudar os cidadãos europeus a tomar decisões informadas sobre as suas escolhas alimentares.

A campanha #EUChooseSafeFood fornece informações práticas e de fácil acesso aos consumidores, desde ajuda para ler os rótulos dos alimentos e compreender os aditivos, até conselhos sobre a preparação e o armazenamento dos alimentos.

Uma das imagens da campanha #EUChooseSafeFood 2023 EFSA

A campanha abrange muitos temas relacionados com a alimentação e, este ano, incidirá em sugestões que os consumidores podem seguir para garantir uma boa higiene alimentar em casa, como reduzir o desperdício alimentar e o que está a ser feito em toda a UE para combater as doenças de origem alimentar.

“A EFSA trabalha com a ASAE, enquanto seu Ponto Focal Nacional que articula com as demais autoridades responsáveis pela segurança alimentar, e, com cientistas de toda a Europa para garantir que os alimentos sejam seguros, saudáveis, de fácil acesso e sustentáveis. A campanha #EUChooseSafeFood estabelece a ligação entre a ciência no domínio da segurança alimentar e os alimentos que acabam nos nossos pratos, capacitando os consumidores para fazerem melhores escolhas alimentares. Estamos muito motivados por verificar que a campanha está a ganhar cada vez mais força, acrescentando parceiros a cada nova edição”, afirmou Filipa Melo de Vasconcelos, Subinspetora-Geral da ASAE.

E já agora, que regras de higiene alimentar devo seguir em casa?

Alimentos não seguros contendo bactérias, vírus, parasitas ou substâncias químicas prejudiciais podem causar mais de 200 doenças diferentes - desde diarreias a cancros, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Há algumas regras a seguir quando se trata de higiene alimentar em casa:

Mantenha tudo limpo

Lave as mãos antes de manusear os alimentos e durante a preparação dos mesmos

Lave as mãos depois de ir à casa de banho

Lave e higienize todas as superfícies e equipamentos utilizados para a preparação de alimentos

Proteja áreas de cozinha e alimentos contra insetos, pragas e outros animais

Separe Crus e Cozinhados

Separe carne crua, incluindo de aves, e produtos da pesca de outros alimentos

Utilize equipamento e utensílios diferentes, tais como facas e tábuas de corte, para preparar carne crua

Armazene os alimentos em recipientes fechados para evitar o contacto entre alimentos crus e cozinhados

Cozinhar completamente

Cozinhe bem os alimentos, especialmente carnes, ovos e mariscos

Ferva alimentos como sopas e guisados para se certificar de que atingiram os 70°C. Para carnes, certifique-se de que os sucos são claros e não cor-de-rosa. Idealmente, utilizar um termómetro de carne

Reaqueça completamente os alimentos cozinhados

Manter os alimentos a temperaturas seguras

Não deixe comida cozinhada à temperatura ambiente por mais de 2 horas

Refrigere rapidamente todos os alimentos cozinhados e perecíveis (de preferência abaixo de 5°C)

Mantenha os alimentos cozinhados quentes (mais de 60°C) antes de servir

Não armazene alimentos durante muito tempo, mesmo no frigorífico

Descongelar em segurança

Alguns alimentos são seguros para cozinhar a partir de congelados. Verifique as instruções de cozedura na embalagem.

A forma mais segura de descongelar alimentos congelados é no frigorífico.

Utilizar água potável e matérias-primas seguras