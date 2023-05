1. Espinafre

O espinafre é rico em vitaminas A, C e K, além de minerais como ferro e cálcio. O consumo regular de espinafres pode cooperar para reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar a saúde ocular.

2. Tomate

O tomate é uma excelente fonte de licopeno, um antioxidante que, a par de uma dieta e estilo de vida saudável, pode ajudar a reduzir o risco de certos tipos de cancro, nomeadamente o da próstata. O tomate é igualmente rico em vitamina C e potássio.

3. Pepino

O pepino é composto principalmente por água e conta com baixo valor calórico. É uma boa fonte de fibras e contém nutrientes como vitamina K e potássio. O consumo regular de pepino ajuda na hidratação e na saúde digestiva.

4. Cenoura

A cenoura é rica em vitamina A, que é essencial para a saúde da visão. Também fornece fibras e antioxidantes, que pode ajudar a proteger contra doenças crónicas, como patologias cardíacas e certos tipos de cancro.

5. Brócolos

Os brócolos são uma excelente fonte de vitamina C e vitamina K. Os brócolos contêm compostos vegetais denominados glicosinolatos, que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podendo ajudar na prevenção de certos tipos de cancro.

6. Pimentão

O pimentão é rico em vitamina C e antioxidantes. O consumo regular de pimentão pode ajudar na saúde cardiovascular e na redução do risco de certos tipos de cancro, como o do estômago e o do pulmão.

7. Beterraba

A beterraba é uma excelente fonte de fibras, manganés e antioxidantes. Também contém nitratos naturais que pode melhorar a função muscular e a saúde cardiovascular.

8. Abacate

O abacate é uma ótima fonte de gorduras saudáveis, como a ómega-3 e o ácido oleico. Também contém fibras, vitamina K e vitamina E. O consumo regular de abacate pode estar associado a um menor risco de doenças cardíacas e a melhorias nos níveis de colesterol.

9. Sementes de linhaça

As sementes de linhaça são uma excelente fonte de ácidos gordos ómega-3 e fibras. As sementes de linhaça podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a saúde intestinal e reduzir a inflamação.

10. Nozes

As nozes são ricas em gorduras saudáveis, fibras, vitamina E, magnésio e antioxidantes.