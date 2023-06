1. Refrigerantes

Os refrigerantes são conhecidos pelo seu alto teor de açúcar, calorias ‘vazias’ e aditivos químicos. O seu consumo excessivo está associado a problemas de saúde como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Optar por alternativas mais saudáveis, como água, chás naturais ou sumos de fruta espremida na hora, é uma escolha mais benéfica.

2. Salgadinhos industrializados

Estes petiscos apresentam, regra geral, altas quantidades de sódio, gorduras trans e aditivos artificiais. O seu consumo frequente pode levar ao aumento da pressão arterial, ganho de peso e problemas cardíacos. Opte por opções mais saudáveis, como frutas secas, nozes ou pipocas caseiras sem açúcar.

3. Enchidos

Salsichas, linguiças, bacon e chouriços estão entre os exemplos de enchidos processados, que são ricos em sódio, gorduras saturadas e nitritos, substâncias que apresentam relação com o aumento do risco de cancro. Caso não dispense o consumo de carnes, opte por carnes frescas, como a de peixe, frango ou cortes magros de carne bovina. Isto, de acordo com as quantidades e porções recomendadas na Roda dos Alimentos.

4. Refrigerantes dietéticos

Apesar de terem baixas ou nulas calorias, os refrigerantes dietéticos contêm adoçantes artificiais, como o aspartame, que podem estar associados a efeitos negativos na saúde, incluindo ganho de peso, resistência à insulina e distúrbios metabólicos. Optar por água ou chás naturais é uma opção mais segura e saudável.

5. Alimentos processados

Alimentos processados, como massas instantâneas, bolachas recheadas e cereais açucarados, são frequentemente ricos em açúcar, gorduras trans, sódio e aditivos químicos. O seu consumo regular pode levar ao ganho de peso, desequilíbrio nutricional e problemas de saúde. Priorize alimentos frescos e minimamente processados na sua dieta.

6. Margarina

A margarina é um substituto da manteiga produzido a partir de óleos vegetais hidrogenados. É rica em gorduras trans, que estão associadas a um aumento do risco de doenças cardíacas. Opte por manteiga de qualidade ou por alternativas saudáveis, como o azeite extra virgem.

7. Cereais açucarados

Os cereais açucarados, apesar de serem frequentemente consumidos como parte do pequeno-almoço, contém altas quantidades de açúcar refinado e poucos nutrientes. Esta gama de cereais pode levar ao aumento dos níveis de açúcar no sangue, falta de saciedade e desequilíbrio nutricional. Optar por cereais integrais, como aveia, ou granolas caseiras com baixo teor de açúcar é uma opção mais saudável.

8. Molhos e condimentos industrializados

Molhos prontos, como ketchup, molho barbecue e maionese industrializada, apresentam-se, regra geral, ricos em açúcar, gorduras trans, sódio e aditivos artificiais. O seu consumo regular pode contribuir para o ganho de peso, aumento do colesterol e pressão arterial elevada. Preparar os seus próprios molhos em casa, usando ingredientes frescos e naturais, é uma alternativa mais saudável.