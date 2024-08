1. Alimentos ricos em gorduras

Pratos cuja preparação envolva a fritura, assim como carnes vermelhas são de difícil digestão e promotores da sensação de cansaço e sonolência.

2. Alimentos ricos em sal

O consumo excessivo de alimentos ricos em sódio, como os sempre tentadores salgadinhos, enchidos e algumas conservas, pode conduzir à desidratação, uma vez que o sal promove a retenção de líquidos e aumenta a necessidade de água do corpo.

3. Laticínios

Durante o verão, o consumo de laticínios como leite e queijos ricos em gordura pede alguma moderação. Mais difíceis de digerir, estes alimentos podem causar desconforto gástrico e sensação de enfartamento.

4. Doces e sobremesas “pesadas”

Sorvetes muito cremosos, bolos recheados e doces em geral são ricos em açúcares e gorduras, o que pode levar a picos de glicose e promover cansaço. Acresce o cuidado redobrado na conservação das sobremesas. O calor acelera processos de degradação dos alimentos e aumenta o risco de intoxicação alimentar.

5. Comida picante

Embora haja quem não dispense o picante em certos pratos, o verão pede alguma moderação no consumo de alimentos com temperos fortes. Estes podem aumentar a sensação de calor e causar desconforto digestivo, especialmente quando combinados com as altas temperaturas.

6. Bebidas alcoólicas

O álcool pode levar à desidratação, um problema particularmente perigoso no verão face a altas temperaturas. Acresce que as bebidas alcoólicas são calóricas, promotoras da sensação de cansaço e letargia, especialmente se consumidas em grandes quantidades.

7. Carnes malpassadas

Com o calor, o risco de contaminação por bactérias nas carnes aumenta. Evitar carnes malpassadas, especialmente em churrascos e refeições ao ar livre, é essencial para prevenir intoxicações alimentares.

8. Fast-food e alimentos processados

Alimentos processados ou ultraprocessados, como bolachas, fast-food e refeições prontas, geralmente contêm conservantes, aditivos alimentares e excesso de sódio e gordura. Estes componentes podem sobrecarregar o organismo e dificultar a digestão, agravando o desconforto causado pelo calor.