Os portugueses gostam de petiscar mas, regra geral, quando o fazem optam por alimentos ou por produtos de origem industrial repletos de açúcar e de gordura. Descubra, de seguida, pequenos snacks com menos de 100 calorias, verdadeiros lanches deliciosos e nutritivos que não vão dar cabo da sua saúde nem arruinar a sua linha. 15 propostas saudáveis para ir alternando com regularidade nas interrupções que for fazendo.

1. Morangos

Seis morangos, que fornecem apenas 34 calorias, constituem um snack ideal. Cheios de nutrientes que combatem o envelhecimento os morangos são ricos em vitamina C, ácido fólico e ácido elágico.

2. Saladas

Uma salada de vegetais variada, que não ultrapasse os 175 gramas, ronda as 32 calorias. Se tiver fome, até pode comer duas. A alface, o vegetal verde habitualmente utilizado, além de um forte aporte de fibras, contém quantidades razoáveis de betacaroteno, vitamina B1, B2, folato, vitamina C, cálcio, ferro e potássio. Os espinafres são ricos em vitaminas B e C, caratenoides, cálcio, magnésio, zinco, ácido lipoico e fibra enquanto que o agrião tem um bom aporte de vitaminas B3, B6 e C, caratenoides, cálcio, ferro, magnésio e fibra.

3. Biscoitos

Dois biscoitos são um pequeno prazer que, em média, não ultrapassa as 99 calorias. Dê primazia aos ricos em fibras e cereais integrais.

4. Ameixas secas

Cinco ameixas secas, um snack alternativo com apenas 88 calorias. Rica em antioxidantes, vitaminas A, B3, B6, potássio, ferro e fibra são ótimas para retardar o processo de envelhecimento.

5. Salsichas de aves

Cinco salsichas pequenas, uma outra sugestão dos especialistas, com 98 calorias, quase no limite.

6. Alperces

Seis metades de alperce, o equivalente a três frutos pequenos, fornecem 98 calorias. Ricos em nutrientes rejuvenescedores, estes frutos contêm um bom aporte de vitaminas B e C, betacaroteno, licopeno, ferro e fibra. São também conhecidos pelas suas propriedades anticancerígenas.

7. Amendoins

Quinze gramas de amendoins fritos, outro prazer a que pode sucumbir, contêm 72 calorias. É dos frutos secos com mais proteínas e é rico em vitamina E, ácido fólico, potássio, arginina e fibra.

8. Fiambre de aves

Três fatias de fiambre de frango ou de peru, uma proposta com 97 calorias. Estas carnes são ricas em nutrientes e benéficas para o colesterol. Por serem mais magras e isentas de gordura saturada, conseguem potenciar a diminuição do consumo de lípidos e aumentar a ingestão de proteína.

9. Bananas

Uma banana média, que fornece 85 calorias, é outro dos lanches abaixo das 100 calorias que pode fazer. Ricas em vitaminas B3, B5, B6, magnésio, potássio, fibra e triptofano que o corpo transforma em serotonina para um sono mais tranquilo.

10. Presunto magro

Cinquenta gramas de presunto sem gordura é um snack que contabiliza 95 calorias. Muito valorizado na cozinha mediterrânica, esta iguaria contém ferro, magnésio, zinco, fósforo e cálcio e é rico nas vitaminas B1, B2, B3, B6, entre outras.

11. Mandarinas

Duas mandarinas, um lanche muito light, repleto que vitaminas, que não vai além das 37 calorias. O seu conteúdo em fibra e vitamina C favorece a atividade intestinal e potencia a sensação de saciedade.

12. Chocolate preto

Dois bombons de chocolate preto fornecem cerca de 96 calorias. Este alimento, desde que com um teor de cacau acima dos 70%, protege o cérebro e contribui para a diminuição do colesterol mau assim como da pressão arterial. Rico em flavonoides, é um poderoso antioxidante.

13. Folhado de maçã

Para os mais gulosos, uma fatia pequena de folhado de maçã é um lanche que fica no limite das 100 calorias e que deve ser contemplado poucas vezes.

14. Uvas brancas

Catorze uvas brancas são um prazer saudável repleto de resveratrol e outros antioxidantes, que não ultrapassa as 63 calorias. São uma grande fonte de energia e proporcionam uma proteção multifacetada do organismo.

15. Batatas fritas

Quinze gramas de batatas fritas de pacote, apesar de não serem saudáveis, uma vez que contêm habitualmente muito sal e muita gordura, fornecem à volta de 80 calorias.