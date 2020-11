A World Innovation Summit for Health (WISH) regressa a 15 de novembro de 2020, oferecendo um leque impressionante de oradores, oportunidades de networking, discussões e apresentações que exploram os desafios globais da saúde, tudo apresentado através de uma plataforma virtual 3D desenvolvida especificamente para este fim.

À luz da atual pandemia, o encontro bienal global de líderes de saúde será realizado online, de forma gratuita e, pela primeira vez, o público está a ser convidado a registar-se. Além disso, a WISH 2020 decorrerá durante cinco dias, em vez dos dois dias habituais, de 15 a 19 de novembro.

A COVID-19 terá destaque, assim como uma série de outros desafios de saúde global, incluindo alterações climáticas, stresse tóxico na infância, saúde mental e tecnologias digitais e imunoterapia.

Os oradores confirmados incluem o diretor geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, o epidemiologista chefe da Suécia, Dr. Anders Tegnell, o enviado especial da OMS COVID-19, Dr. David Nabarro, o premiado médico e humanitário do Sudão, Dr. Tom Catena e a cirurgiã geral da Califórnia, Dra. Nadine Burke Harris.

A atriz, ativista e filantropa Eva Longoria dará voz às discussões em torno do impacto da pandemia e das desigualdades globais na saúde vividas por mulheres e raparigas negras.

O icónico ator Morgan Freeman, vencedor de um Oscar, fará um discurso sobre a necessidade de focar a saúde da primeira infância num mundo que luta para combater o aquecimento e os conflitos globais.

Mais de 300 oradores e convidados já foram confirmados até ao momento, e outros serão anunciados antes do evento.

Os inovadores e empreendedores em saúde serão apresentados num amplo espaço de exposição "Innovation Hub", que também apresentará organizações comprometidas com a construção de um mundo mais saudável, incluindo The Carter Center, Save The Children e UNICEF.

A plataforma WISH também contará com uma biblioteca, um cinema, uma área de networking e uma área de bem-estar.

A WISH é uma iniciativa da Qatar Foundation. Mais detalhes sobre o evento, incluindo sobre como se inscrever, podem ser encontrados em www.wish.org.qa.

Fonte: World Innovation Summit for Health