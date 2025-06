Ao quarto episódio, a websérie “Que Alívio!” junta à conversa a humorista Beatriz Gosta e a influencer Mariana Seara Cardoso. Mãe de cinco filhos e apaixonada por desporto. Mariana não hesita em dizer que “adoro testar os limites, sair da zona de conforto”. E foi precisamente essa força que a ajudou a lidar com um desafio inesperado no pós-parto.

Mariana conta que teve “gravidezes tranquilas” — incluindo duas de gémeos — mas que o primeiro pós-parto trouxe algumas surpresas. Foi nesse momento que viveu o primeiro episódio de crise hemorroidária. “Faltava-me informação. Liguei ao meu médico, que me tranquilizou. Percebi que é algo comum na gravidez e no pós-parto. Havia que usar uma pomada, beber muita água, evitar álcool, ter cuidado com a alimentação, entre outros cuidados”.

Ao longo de uma conversa franca e sem tabus com Beatriz, Mariana sublinha como foi importante ajustar o estilo de vida e, sobretudo, falar abertamente sobre o assunto. “Quando partilhamos a experiência com outras pessoas, muitas vezes encontramos a solução.”

Com o tratamento certo, Mariana garante que nunca mais teve problemas com hemorroidas. E deixa uma mensagem clara para quem passa pelo mesmo: é possível ultrapassar esta fase com tranquilidade, informação e apoio. Nos pós-partos seguintes, já sabia exatamente como agir — e tudo correu muito bem.

“Que Alívio!” debruça-se na doença hemorroidária em três situações concretas: durante a gravidez, no caso das mães e nos praticantes de desporto, sempre em conversas abertas e descontraídas com a humorista Beatriz Gosta. Antes, tivemos a oportunidade de escutar a enfermeira Ana Pires, ou a influenciadora Sara Andrade.

“Que Alívio!”, a websérie que chegou para descomplicar o tema hemorroidas

Sobre a Doença Hemorroidária

A propósito dos temas abordados na websérie “Que Alívio!”, há que recordar algo essencial: as hemorroidas fazem parte da anatomia de todos nós. São estruturas vasculares localizadas no canal anal, compostas por vasos sanguíneos que compõem a nossa anatomia normal. Contudo, em determinadas circunstâncias, estes vasos podem apresentar-se dilatados e inflamados, dando origem a um estado denominado doença hemorroidária.

Este quadro "pode surgir em qualquer idade, mesmo em crianças, embora seja mais frequente a partir dos 45 anos de idade. Estima-se que aproximadamente 50% da população acima dos 50 anos irá apresentar sintomatologia hemorroidal em algum momento de sua vida", de acordo com de acordo com um artigo publicado na European Review for Medical and Pharmacological Sciences.

Dependendo da sua localização, as hemorroidas podem ser internas — situadas mais profundamente no canal anal — ou externas, localizadas na parte exterior, sob a pele que envolve o ânus.

Os sinais associados a esta condição variam, mas entre os mais frequentes encontram-se o sangramento, a protrusão (ou prolapso) durante a evacuação, a sensação de evacuação incompleta (tenesmo), comichão (prurido) e dor na zona anal.

O diagnóstico passa habitualmente pela observação da região anal e perianal, pelo toque retal e pela realização de uma anuscopia. Em alguns casos, podem ser pedidos exames complementares, como a retossigmoidoscopia ou a colonoscopia, para excluir outras possíveis doenças

Por que razão as hemorroidas são comuns durante a gravidez e no pós-parto?

Durante a gravidez, é bastante comum surgir a doença hemorroidária. Isto acontece porque o crescimento do bebé aumenta a pressão dentro do abdómen. Em simultâneo há um maior volume de sangue a circular, alterações nos músculos pélvicos e uma maior tendência para a prisão de ventre. Em conjunto, estes fatores favorecem o aparecimento da doença hemorroidária durante este período.

Tal como em outros contextos, as hemorroidas na gravidez podem ser internas ou externas, provocando sintomas semelhantes: dor, comichão, desconforto e, por vezes, sangramento.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, estas hemorroidas tendem a regredir naturalmente após o parto, sem necessidade de tratamentos invasivos. No entanto, é importante não ignorar os sintomas e manter uma vigilância, já que, no pós-parto, algumas mulheres continuam a sentir desconforto ou podem até desenvolver novas hemorroidas, sobretudo se houve esforço durante o parto vaginal.

Independentemente da fase — gravidez ou pós-parto — é fundamental abordar este tema com naturalidade. Falar abertamente sobre hemorroidas ajuda a quebrar tabus e a reduzir o desconforto, tanto físico como emocional. É exatamente essa a proposta da websérie “Que Alívio!”, que incentiva a encarar esta realidade sem constrangimentos.