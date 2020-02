Na conferência de imprensa diária, na véspera da terceira fase de venda das 20 milhões de máscaras encomendadas, o médico adjunto da direção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lei Wai Seng, apelou à população que evitasse uma ‘corrida’ às farmácias, cujas filas começaram a desaparecer nos últimos dias e cujo afluxo obrigou mesmo a um reforço policial.

As autoridades adiantaram também que os centros de saúde vão passar a fornecer máscaras de crianças. A cada uma delas (entre os 3 e os 5 anos) os centros de saúde podem disponibilizar um limite máximo de cinco máscaras.

A inexistência de desinfetantes nas prateleiras de farmácias e supermercados levou também o Governo a emitir com caráter de urgência licenças industriais para fábricas locais produzirem estes produtos. Na conferência de imprensa diária, as autoridades indicaram que, devido à falta de oferta no mercado, as pessoas com diabetes podem solicitar produtos desinfetantes nos centros de saúde.

Alguns dos nove infetados em Macau com o novo coronavírus chinês vão receber alta nos próximos dias, acrescentaram as autoridades de saúde do território, depois de essa possibilidade ter sido admitida no domingo pelas autoridades de saúde.

Lei Wai Seng indicou também que, nas últimas 24 horas, foram testadas 289 amostras no Laboratório de Saúde Pública, um número que mais do duplicou em relação a dias anteriores, uma vez que a despistagem foi alargada a grupos definidos como de maior risco.