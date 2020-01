"Reforçámos a vigilância em todos os postos de entrada, por exemplo, ao nível dos aeroportos. Fazemos uma história [entrevista] para saber se a pessoa viajou à China, com quem esteve e qual o contacto que teve, se tem febre ou não. As pessoas que viajaram à China são o nosso foco. Não é qualquer pessoa que tem de passar pelo controle", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública.

As autoridades realizam a pequena entrevista a qualquer pessoa que tenha viajado para a China, especialmente se esteve na cidade de Wuhan, epicentro da infeção.

As autoridades moçambicanas dizem que o risco para o país é "mínimo", não havendo razões para "pânico".

Por outro lado, o vírus "não parece de alta transmissibilidade”, o que é "bom", acrescentou Rosa Marlene.

De acordo com a mesma fonte, o vírus ganha mais força no inverno, mas Moçambique está no verão, o que torna o ambiente menos propício para o surto.

O Misau disse que não há restrições em relação a viagens, apenas reforço de informação sobre a necessidade de quem viaja se precaver em termos de contacto com pessoas doentes.