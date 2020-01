"A extensão de saúde reabriu hoje, às 09:00, com uma médica diferente, enfermeira e administrativa. Na sexta-feira irá funcionar com estas mesmas pessoas. A partir de segunda-feira, a unidade voltará a funcionar normalmente, com o médico que estava a prestar cuidados de saúde", disse à Lusa, Arlindo Ribeiro.

O presidente da Junta de Freguesia de Afife, a cerca de 12 quilómetros do centro de Viana do Castelo, adiantou que, "na segunda-feira irá reunir com o conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) para analisar o funcionamento da estrutura".

O autarca explicou que a extensão de saúde funciona na Casa do Povo de Afife, com um total de três pessoas (uma enfermeira, uma administrativa e um médico) "às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras".

Na terça-feira, o autarca afirmou que um "desentendimento entre o médico e a funcionária administrativa" da extensão de saúde tinha deixado a população sem aquele serviço desde 02 de janeiro.