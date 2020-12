Uma depressão atmosférica que se formou junto às Canárias, e que pode transformar-se num ciclone subtropical, vai trazer vento, chuva e agitação marítima a partir de sexta-feira, que deverá manter-se, pelo menos, até domingo.

"No seguimento dos critérios de emissão estabelecidos para a nomeação de tempestades da época 2020-2021, foi atribuído pela AEMET (Serviço Meteorológico Espanhol) o nome Dora à depressão que se prevê estar centrada em 50°N e 00°E no dia 04 de dezembro de 2020 às 00UTC", explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em comunicado.

Os efeitos desta depressão no território continental serão sentidos pelo aumento da intensidade do vento a partir da tarde de dia 3 de dezembro, prolongando-se até ao início de sábado, dia 6, com rajadas até 80 km/h no litoral oeste e até 95 km/h nas terras altas com emissão de aviso Amarelo de Rajada Máxima para vários distritos.

Consequentemente, prevê-se também um aumento da agitação marítima, em particular na costa ocidental a partir do final de dia 03, com a altura significativa das ondas a poder atingir os 7 metros e sendo de noroeste, com emissão de aviso Laranja de Agitação Marítima.

Superfície frontal fria a caminho de Portugal

"A esta depressão está também associada uma superfície frontal fria, que se aproximará de Portugal continental a partir da tarde de dia 3 e irá atravessar todo o território durante o dia 4, dando origem a precipitação, que será na forma de neve nas cotas acima de 1400/1600 metros e descendo gradualmente para 600/800 metros, com emissão de aviso Amarelo de Neve para a maior parte dos distritos das regiões Norte e Centro, em particular para o dia 4", lê-se ainda.

Devido ao transporte de uma massa de ar frio na circulação conjunta da referida depressão com um anticiclone localizado a noroeste dos Açores, prevê-se também uma descida de temperatura até sábado, que associada à intensificação do vento, irá provocar um aumento do desconforto térmico.

O anticiclone dos Açores estará mais deslocado para oeste, o que significa uma via aberta para a passagem de bolsas de ar frio e depressões até à Península Ibérica.

No sábado, em Lisboa, estão previstas máximas de 13 graus e mínimas de 6. No Porto, os termómetros não deverão ultrapassar os 11 graus. Na Serra da Estrela, as temperaturas máximas serão negativas e está prevista queda de neve.

Como vai estar o tempo esta quinta-feira?

Está previsto um aumento gradual de nebulosidade, com chuva nas regiões Norte e Centro e neve acima de 1600 metros. Intensificação gradual do vento, em especial no litoral oeste e nas terras altas. Há ainda a previsão de descida de temperatura.

O céu estará pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado durante a tarde nas regiões Norte e Centro, estendendo-se à região Sul a partir do final da tarde.

Poderão ocorrer períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir do início da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões Norte e Centro e sendo de neve acima de 1600 metros a partir do final

da tarde.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, sendo do quadrante oeste a partir da tarde e tornando-se gradualmente moderado a forte (30 a 45 km/h) no litoral oeste, com rajadas até 70 km/h a

norte do Cabo Mondego para o final do dia, e nas terras altas a partir do final da tarde com rajadas até 95 km/h.

Há a possibilidade de formação de geada no interior das regiões Norte e Centro e de formação de neblina ou nevoeiro em alguns locais. Está também prevista uma descida de temperatura.

