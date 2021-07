As 50 mil doses de vacinas AstraZeneca disponibilizadas por Portugal chegaram no mesmo avião que o Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva que estão em Luanda para participar na cimeira de chefes de Estado da CPLP

“Esta doação tem um significado muito grande para os angolanos”, salientou a ministra Silvia Lutucuta.

“Estamos num combate sem tréguas contra um inimigo invisível, que é a covid-19, que não escolhe continentes, não tem classe social, não tem raça”, acrescentou a governante.

Silvia Lutucuta afirmou que a doação vai “fortalecer ainda mais” o plano de vacinação angolano.

“Acredite que já amanhã estaremos a usar estas vacinas nos nossos postos de alto rendimento e os nossos utentes estão a contar com estas vacinas”, disse a Marcelo Rebelo de Sousa, realçando a “expressão muito grande de gratidão ao povo português e ao governo português”.

“Acredito que continuamos a fortalecer os nossos laços de amizade e de cooperação e nesta altura da covid temos mesmo de ser uns para os outros”, continuou.

As 50 mil doses de vacinas foram doadas no âmbito de um programa de cooperação com os PALOP em que Portugal prevê doar cerca de um milhão de vacinas, correspondentes a 5% das recebidas através do mecanismo da União Europeia.

Este foi o segundo voo com vacinas que chegou hoje ao aeroporto 04 de fevereiro em Luanda, que recebeu esta manha 25 mil doses da componente dois da vacina Sputnik, provenientes da Rússia e doadas pela empresa diamantífera Alrosa

Angola iniciou o seu programa de vacinação no dia 2 de março e já foram vacinadas 1.551.712 pessoas.