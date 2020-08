“Desde o início da pandemia” de covid-19, indicou, o conselho de administração “determinou que o horário semanal destes seis médicos fosse maioritária ou integralmente cumprido em urgência, com prejuízo da restante atividade assistencial em consulta e internamento”.

Esta situação “tem comprometido o acesso das crianças aos cuidados necessários nestes últimos seis meses” e “torna-se particularmente insustentável tendo em conta o acréscimo de afluência expectável no inverno e a necessidade imperiosa de retomar a ‘normal’ atividade assistencial”, pode ler-se.

“Com o adiamento e a suspensão de consultas e exames, tem-se assistido a um preocupante aumento de patologias graves”, alegou o sindicato, exigindo do HESE e do Ministério das Saúde “a adoção imediata de soluções que assegurem os cuidados e a segurança das crianças e as condições de trabalho dos médicos”.

Também o grupo parlamentar do PCP questionou o Ministério da Saúde sobre “a falta de médicos no serviço de Pediatria do HESE e as implicações desta situação na prestação de cuidados de saúde pediátricos em toda a região Alentejo, com especial preocupação para a possibilidade de deixar de ser assegurado o serviço de urgência pediátrica já em setembro”.

Em comunicado enviado hoje pela Direção da Organização Regional de Évora (DOREV) do PCP, os comunistas consideram urgente tomar medidas que evitem o comprometimento das consultas, do internamento e do serviço de urgência pediátrica, o que obrigaria à deslocação de utentes e famílias do Alentejo para os hospitais da região de Lisboa.

“É ainda mais importante que o problema de fundo – a falta de renovação e rejuvenescimento do corpo clínico do serviço de pediatria do HESE – seja efetivamente ultrapassado com a criação de condições para a fixação de profissionais e a sua integração nos quadros” do hospital, defendeu o PCP.

A propósito deste assunto, a Lusa contactou hoje o HESE, mas ainda não foi possível obter qualquer esclarecimento.