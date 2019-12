“O compromisso é que as urgências pediátricas em período noturno vão reabrir”, afirmou Inês de Madeiros (PS), depois de uma reunião com a ministra da Saúde, Marta Temido, em Lisboa, indicando que o serviço pode voltar à normalidade “já em janeiro”.

Segundo a autarca, em declarações aos jornalistas, esta possibilidade resulta da contratação de duas recém-especialistas, uma das quais entrou ao serviço este mês, enquanto a outra começará em 06 de janeiro.

Além disso, acrescentou, na sexta-feira será publicada a abertura de um concurso com cinco novas vagas na pediatria para o Hospital Garcia de Orta.

Na terça-feira, a ministra da Saúde também já tinha adiantado que o concurso para a colocação de especialistas de segunda época deste ano seria aberto esta semana, estimando que as vagas atribuídas ao Garcia de Orta são suficientes para “a reabertura do serviço de urgência em plena capacidade”.

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20:00 e as 08:00, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.