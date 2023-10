Segundo informa a administração da unidade que serve cerca de 350.000 utentes na zona norte do distrito de Aveiro e na parte sul da Área Metropolitana do Porto, o condicionamento verificar-se-á no período das 20:00 às 08:00 e deve-se a “motivo de constrangimentos em recursos humanos”.

Na mesma nota, a administração do CHEDV recomenda ao utente que precise de atendimento urgente naquela especialidade que se dirija “ao hospital de referência do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia”, no distrito do Porto.

Ao nível da Obstetrícia, também esta madrugada houve limitações no Bloco de Partos do Hospital São Sebastião, que esteve encerrado entre as 20:00 de domingo e as 08:00 de hoje.

Sindicatos dos médicos e o ministro da Saúde voltam a reunir-se na terça-feira.

As negociações entre o Ministério da Saúde e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e Federação Nacional dos Médicos (FNAM) iniciaram-se em 2022, mas a falta de acordo tem agudizado a luta dos médicos, com greves e declarações de escusa ao trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias, o que tem provocado constrangimentos e fecho de serviços de urgência em hospitais de todo o país.

Esta situação levou o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, a avisar que se os médicos não chegarem a acordo com o Governo, novembro poderá ser o pior mês em 44 anos de SNS.