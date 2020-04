A Universidade de Coimbra acaba de ser considerada a melhor instituição em Portugal e a única no top 20 mundial no cumprimento do indicador Saúde e Bem-Estar, o terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, de acordo com a segunda edição do ranking “The University Impact Rankings”, do Times Higher Education.

Em 620 universidades de todo o mundo, a Universidade de Coimbra ocupa o 17º lugar.

Para esta classificação foi determinante o contributo da UC para o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente o apoio às decisões políticas governamentais na gestão da saúde, a qualidade e quantidade da formação de profissionais de saúde e iniciativas inovadoras, como o Ageing Coimbra ou a M8 Alliance. Outro elemento decisivo é o facto de a UC ser uma das poucas instituições a nível mundial a prestar serviços médicos a toda a comunidade académica.

Já no ranking global “The University Impact Rankings”, que analisa o cumprimento de todos os ODS da ONU, a Universidade de Coimbra é também a melhor instituição portuguesa e a única no top 100 mundial, ocupando a 62ª posição, em 766 instituições de todo o mundo.

De acordo com Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra, "sendo este o único ranking mundial que avalia o esforço das instituições de ensino superior para cumprirem o desígnio de termos um mundo melhor - e no preciso momento em que vivemos uma crise pandémica -, destacam-se especialmente as posições da UC no top 20 mundial na área da Saúde e Bem-Estar, no top 40 na luta contra a pobreza e no top 50 na inovação, valorizando em especial o apoio e o contributo da nossa instituição ao Serviço Nacional de Saúde".