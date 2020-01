Para comunicar a decisão, o CA convocou uma reunião com os atuais elementos de chefia, "dando conta do contexto da mesma, da deliberação tomada e explicitação do processo que irá ser desencadeado", lê-se.

A ULS da Guarda gere os hospitais da Guarda (Sousa Martins) e de Seia (Nossa Senhora da Assunção), e também 12 centros de saúde e duas unidades de saúde familiar (A Ribeirinha, na cidade da Guarda e a "Mimar Mêda", na cidade de Mêda), abrangendo cerca de 142 mil habitantes.