Em conferência de imprensa no Parlamento Europeu, em Bruxelas, David Sassoli adiantou que a sessão plenária agendada para a próxima semana em Estrasburgo, França, entre 09 e 12 de março, “realizar-se-á normalmente”, como previsto, naquela localidade, estando os serviços da assembleia “naturalmente” em contacto permanente com as autoridades francesas.

O presidente do Parlamento explicou que, face aos novos desenvolvimentos da propagação do Covid-19, a assembleia vê-se forçada a adotar novas medidas de precaução, tentando garantir simultaneamente que a instituição continue a funcionar, especificando que estas entrarão imediatamente em vigor e serão aplicadas ao longo das próximas três semanas, ao cabo das quais será feita uma reavaliação.

Entre as medidas agora anunciadas, conta-se então a decisão de limitar as (tradicionais) visitas ao Parlamento, tendo Sassoli sublinhado que a assembleia pode e deve tomar medidas diferentes daquelas adotadas pelas outras instituições – designadamente Comissão Europeia e Conselho – já que “tem particularidades que os outros não têm”, designadamente o facto de, anualmente, receber cerca de 700 mil visitantes, dado tratar-se de uma “instituição aberta”.

Apontando que um visitante infetado com o Covid-19 pode transmitir este novo coronavírus a outras 50 pessoas, Sassoli explicou que, na mesma lógica, os serviços do Parlamento decidiram que a assembleia não acolherá ao longo das próximas semanas “atividades que não sejam indispensáveis” ao seu funcionamento, como é o caso de eventos culturais, eventos promovidos por organizações externas e visitas promovidas por eurodeputados.

Hoje mesmo, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) aumentou o risco de infeção na UE de ‘baixo a moderado’ para ‘moderado a elevado’, no mesmo dia em que a Comissão Europeia anunciou a criação de uma ‘task force’, composto por cinco comissários, para coordenar a resposta da União ao surto de Covid-19.