O marco simbólico das 500.000 mortes foi ultrapassado na noite de terça-feira na União Europeia. Às 12:00 de hoje, a UE registava um total de 501.531 óbitos para 50.548.666 casos relatados.

A UE tem alguns dos países mais afetados pela pandemia no mundo, mas nos últimos dias a tendência parece estar a melhorar.

Durante a semana de 03 a 09 de fevereiro, 103.250 novos casos de covid-19 foram registados diariamente, em média, nos 27 países do bloco, menos 16% do que na semana anterior. A média do número de óbitos registados a cada dia foi de 3.137, menos 7%.

Entre os países europeus mais afetados pela pandemia, a Espanha é o que apresenta a maior redução de novos casos registados diariamente, em média, nos últimos sete dias (21.945, uma queda de 31%).

Esta tendência de queda continua também na Alemanha, com 9.120 (menos 20%), em França, 19.348 (menos 7%), e na Suécia, 2.795 (menos 4%). Em Itália, a situação permanece estável com 12.012 casos registados diariamente em média.

Em termos de mortes, a Suécia registou uma descida acentuada com 53 mortes diárias, em média, menos 34% do que na semana anterior.

Na Alemanha, esse número desceu para 596 (menos 16%), em Itália para 380 (menos 9%) e em França para 416 (menos 7%). Por outro lado, a Espanha viu esse valor a aumentar ligeiramente, com 465 (mais 8%).

Fora da UE, o Reino Unido viu o número médio, em sete dias, de casos registados diariamente a cair 27%, para 17.075, com a média de mortes diárias também a cair 26% para 834 no mesmo período.

Hoje, às 12:00, o Reino Unido, o quinto país mais afetado no mundo em número absoluto de mortes, tinha um total de 113.850 óbitos ligados à covid-19 para 3.972.148 casos positivos, a França 70.147 mortes (3.360.235 casos), Espanha 63.061 mortes (3.005.487 casos), Itália 92.002 mortes (2.655.319 casos), Alemanha 62.969 mortes (2.299.996 casos) e a Suécia 12.188 mortes (596.174).

Na região da Europa mais alargada, compreendendo 52 países e territórios, foram registados 34.902.124 casos de covid-19 à data de 10 de fevereiro.

Com 785.106 óbitos, a Europa é a região mais afetada do mundo, à frente da América Latina e Caraíbas (624.952) e dos Estados Unidos e Canadá (489.091).

Durante a semana de 03 a 09 de fevereiro, 157.255 novos casos foram registados diariamente, em média, na região da Europa, uma queda de 15% relativamente à semana anterior. O número de mortes também diminuiu, com 4.832 registadas por dia, em média, menos 11%.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.