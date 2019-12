O Canadá advertiu que não tem vocação nem capacidade para responder à procura americana.

"Estas medidas não terão impacto nos preços, ou no acesso dos americanos", disse à AFP Thierry Bélair, porta-voz da secretária canadiana da Saúde, Patty Hajdu. "A nossa prioridade é o acesso dos canadianos aos medicamentos de que precisam", completou.

Mais cedo, numa conferência de imprensa telefónica, o secretário de Saúde norte-americano, Alex Azar, tinha dito que "nenhum presidente teve a vontade da FDA (Administração de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos) de abrir as portas para importações seguras de medicamentos do Canadá".

O Departamento de Saúde publicou um guia e regras propostas, que descrevem duas maneiras de formalizar o plano do presidente, apresentado pela primeira vez no final de julho.

Os estados americanos podem propor programas de importação de medicamentos já autorizados no Canadá. A FDA deve aprovar os programas que permitirão a importação para esses estados específicos. Vermont e New Hampshire, que fazem fronteira com o vizinho do norte, já são candidatos.