O "presidente continua saudável", informou a sua secretária de imprensa, Kayleigh McEnany, aos jornalistas.

Segundo o parecer oficial do médico presidencial, Sean Conley, "não houve descobertas ou mudanças significativas a serem relatadas".

Trump pesa 110,6 kg, um pouco mais do que no ano passado. Para a sua altura, 1,91 m, o Presidente norte-americano encontra-se na definição de obeso, assim como no ano anterior.

O magnata, que de forma contrária às recomendações de muitos médicos promoveu o medicamento hidroxicloroquina como proteção válida contra a COVID-19, encerrou "o período de uso com segurança e sem efeitos secundários", escreveu Conley.

Também continua a testar negativo nos exames para o coronavírus realizados regularmente.

Ao longo do seu mandato, Trump divulgou sempre anualmente um relatório médico oficial.

No entanto, o documento deste ano estava era alvo de especulações, depois de o presidente far uma visita surpresa ao Hospital Walter Reed em novembro do último ano.