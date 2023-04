Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que a ação decorreu no âmbito de um processo-crime que decorre no tribunal de Ponte de Lima.

A mesma fonte adiantou que “no âmbito das diligências de inquérito, os militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) deslocaram-se, na manhã de hoje” a uma residência na rua de Rosende, freguesia de Poiares, concelho de Ponte de Lima.

No local, “verificaram que se encontravam três idosos numa residência que não está autorizada a acolhê-los”.

“A casa já tinha sido interdita, anteriormente, por não estar autorizada a exercer a atividade”, sublinhou, referindo que, “por precaução, os idosos foram transferidos para o hospital de Viana do Castelo para ver se se encontram em perfeitas condições de saúde”.

A fonte acrescentou que o inquérito vai continuar e, posteriormente serão decididas as medidas aplicar no âmbito do processo-crime.

Ao local compareceram oito operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a GNR.