Em declarações à agência Lusa, a presidente da AHP disse que os hotéis My Story Tejo, na praça da Figueira, Turim Ibéria, na avenida 5 de Outubro, e Vip Berna, na avenida António Serpa – que estavam encerrados na sequência da pandemia de COVID-19 – “abriram especificamente, gratuita e generosamente as portas para acolher 80 profissionais de saúde”, num “momento de união e de entreajuda” a que o setor da hotelaria não tem ficado alheio.

“O Turim Ibéria e o Vip Berna porque estão mais próximos do Curry Cabral e o My Story Tejo para acolher os 40 profissionais do São José”, explicou Cristina Siza Vieira, salientando que, após o “pedido urgente” recebido por parte destes hospitais, foram necessárias apenas “duas horas para conseguir os 80 quartos” necessários.

Segundo a dirigente associativa, esta é uma situação que se tem replicado “por todo o país”, onde “muitos e muitos hotéis, dos mais modestos aos de luxo, têm anonimamente oferecido a sua ajuda, acolhendo profissionais e doando muitos bens, equipamento e produtos”.

“Havemos de lhes agradecer a todos, a cada um individualmente. Hoje, porém, queremos sublinhar a pronta disponibilidade destes hotéis nossos associados que, estando já fechados, vão reabrir a suas custas e acolher gratuitamente estes profissionais que precisam de acolhimento”, afirmou, assegurando que “os empresários hoteleiros, apesar da séria situação em que se encontram, estão sempre disponíveis para servir o país”.

De acordo com Cristina Siza Vieira, a AHP articulou também “com os CEO [presidentes executivos] de ‘utilities’ [empresas de serviços de utilidade pública] como EDP, Galp, Endesa e Águas de Portugal e de empresas de telecomunicações como a Nos, Vodafone e Meo que todos oferecessem os seus serviços enquanto os hotéis estiverem gratuitamente a acolher estes profissionais de saúde”.