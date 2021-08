De acordo com o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), as vítimas mortais incluem um homem de 43 anos, não vacinado, diagnosticado apenas hoje com síndrome de insuficiência respiratória aguda (SIRA) e que morreu no Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV), em Díli.

Morreu ainda uma mulher de 63 anos, também não vacinada, diagnosticado em Viqueque, na ponta leste do país, em 29 de agosto, e com história de tuberculose, e outro homem de 55 anos, também não vacinado, diagnosticado na segunda-feira em Ainaro, com história de hipertensão.

Com estas mortes sobem para 41 as registadas só no mês de agosto, o que representa 61% de todas as mortes de pessoas infetadas desde março de 2020.

O boletim diário divulgado pelo CIGC indica que se registaram 166 novos casos, dos quais 167 em Díli e 30 em Baucau, sendo que cerca de 40% das novas infeções tinham sintomas da covid-19.

Registaram-se ainda 239 recuperados, com o total de casos ativos a descer pela primeira vez em várias semanas para 4.499, e o total de casos acumulados a aumentar para 16.682.

Os casos detetados em agosto, 5.784, representam 34,67% de todos os casos verificados no país, consolidando agosto como o pior mês desde o início da pandemia.

Cerca de 37% dos novos casos detetados foram entre pessoas com a vacinação completa, e 22% eram pessoas com uma dose da vacina.

As autoridades realizaram nas últimas 24 horas um total de 927 testes.

Especialmente preocupante para os serviços de saúde, que se debatem com elevados números de profissionais de saúde infetados e em isolamento, é a situação dos casos moderados e graves que requerem hospitalização.

Atualmente nos centros de isolamento de Vera Cruz e Lahane e no HNGV, em Díli, há 1.117 pessoas, das quais 19 em estado grave — três com ventilação, três com CPAP (máquina de pressão positiva contínua na via aérea) e 13 com oxigénio.

Há 60 pessoas em estado moderado.

A incidência a nível nacional é de 18,9 casos por 100 mil habitantes, sendo que em Díli é de 50,3 casos por 100 mil habitantes, segundo o CIGC.

A covid-19 provocou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.