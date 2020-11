Segundo Joaquim Agostinho, profissional de saúde, em declarações emitidas pela rádio pública angolana, a população faz uso de água parada de uma lagoa, o que tem provocado a doença.

“Estamos a ver que a água está turva, já visitámos muitas vezes a lagoa do rio Calonga e outras áreas onde também há água parada”, referiu Joaquim Agostinho, salientando que as crianças são as mais afetadas pela doença.

A mesma fonte adiantou que já foram disponibilizados alguns medicamentos para tratar a água, para beber e para o banho.