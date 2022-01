O surto de dengue que está a afetar Timor-Leste já causou só este mês praticamente tantas mortes como no conjunto dos dois últimos anos e com mais casos do que os registados em todo o ano de 2021.

Dados do Ministério da Saúde atualizados hoje indicam que desde 01 de janeiro se registaram 18 mortes devido à febre dengue em todo o país, com um total de 1.035 casos, enquanto em todo o ano passado houve 11 mortes e 901 casos. Em 2020 registaram-se 1.451 casos com 10 mortes, sendo que a taxa de mortalidade, que mede a percentagem de mortes por casos de doença é de 1,7, comparativamente com os 1,2 de 2021 e os 0,7 de 2020. A maior fatia dos casos, quase 700, registam-se em Díli com cerca de metades desses na zona de Dom Aleixo. Os dados mostram que continuam a ser os menores de 14 anos a ser os mais afetados, com 316 casos entre crianças dos 05 aos 14, 284 entre crianças de 01 a 04 anos e 50 entre menores de um ano. O surto, que as autoridades admitem pode continuar durante os próximos meses, está a pressionar os recursos de saúde, especialmente em Díli, com centenas de pacientes em vários locais, incluindo espaços usados no passado para responder à covid-19. A maioria dos casos em Díli (576) são de febre dengue, com 58 casos de febre hemorrágica e 64 de "síndrome de dengue choque", sendo estas duas as situações mais graves.