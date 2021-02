Muitos suplementos anunciam-se como a primeira linha de ação natural para a resolução de inúmeros problemas, nomeadamente o reforço do sistema imunitário. Estas alegações têm vindo agora a ganhar força devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. No entanto, a realidade é bem diferente do que é apregoado.

Os suplementos de que falamos, regra geral, são vitaminas e probióticos. As vitaminas, por exemplo, podem ajudar a evitar distúrbios e outros problemas de saúde, mas apenas em pessoas que estejam gravemente desnutridas (e com défice das vitaminas em causa), e esse não é o caso da maioria da população do nosso país. Por isso, ao tomar vitaminas quando não necessita delas, a única coisa que está a fazer é aumentar o seu nível no organismo.

No que diz respeito aos probióticos, há alguma verdade na ideia de que as bactérias e organismos que vivem no seu intestino podem desempenhar um papel na sua saúde. No entanto, não há evidências de que a toma de suplementos alimentares possa corrigir problemas ou melhorar o funcionamento do sistema imunitário.

A Direção-Geral da Saúde também alerta para o facto de não existir evidência científica da relação entre a alimentação e o reforço do sistema imunitário. Por essa razão, não há nenhum alimento específico ou suplemento alimentar que possa prevenir ou ajudar no tratamento da covid-19. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) não identificou ou autorizou, até ao momento, qualquer alegação de saúde a um alimento ou componente que se considere adequado para reduzir os fatores de risco de infeções.

Estratégias para se manter saudável

Não é possível reforçar o sistema imunitário tomando suplementos alimentares. Recorra a estratégias que, a longo prazo, vão ajudar. A adoção de determinados comportamentos ou hábitos saudáveis no seu dia-a-dia são uma excelente maneira de manter um sistema imunitário funcional.

É fundamental beber água e ter uma alimentação equilibrada com a presença diferentes nutrientes: fornecedores de energia (hidratos de carbono, proteínas e lípidos) e vitaminas e minerais (como as vitaminas A, B6, B9, B12, C e D e o cobre, ferro, selênio, zinco). Consegue esse equilíbrio ao seguir as recomendações da roda dos alimentos.

Alimentos calóricos, como bebidas açucaradas, doces ou chocolates, devem estar habitualmente fora da alimentação diária, mas sobretudo nesta fase em que adultos e crianças estão mais sedentários.