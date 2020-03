Até hoje a ‘SOS.COVID19′ já conseguiu angariar 40 mil euros, através de uma campanha de ‘crowdfunding’ lançada há cerca de dois dias junto dos portugueses, pelo que já pode assegurar a entrega de 3.467 máscaras FFPP2 (máscaras reutilizáveis, com filtro), 3.466 viseiras e 9.630 máscaras não cirúrgicas aos Hospitais de S. João, de Sta. Maria e Garcia de Horta, com cujos responsáveis as organizadoras da ‘SOS.COVID19′ estão concertadas.

O movimento ‘SOS.COVID19′ prevê que o carregamento de equipamento de proteção individual chegue já na próxima semana

Em comunicado, o movimento explica que Portugal, bem como outros países da Europa, está com muita dificuldade em aceder a equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente máscaras P2, batas, viseiras e máscaras comuns.

Perante este contexto, um grupo de oito pessoas criou o ‘SOS.COVID19′, um movimento tem como único objetivo a angariação de fundos para aquisição destes materiais a partir de qualquer lugar do mundo onde estes se encontrem disponíveis.

O objetivo do SOS.COVID19 é atingir 200 mil euros para poder entregar 20 mil máscaras FFPP2, 5 mil viseiras, 50 mil máscaras comuns (não cirúrgicas) aos profissionais de saúde, numa encomenda proveniente do continente asiático. Os donativos podem ser feitos através do endereço eletrónico http://gf.me/u/xq57p6.