Hospital de Vila Franca de Xira tem nove utentes e sete trabalhadores infetados com covid-19, tendo sido suspensas as visitas num dos serviços de internamento, disse hoje fonte da instituição.

"Na sequência da realização de testes de despistagem à COVID-19 à população hospitalar, o Hospital Vila Franca de Xira identificou nove casos de doentes internados e sete colaboradores positivos", confirmou ao SAPO Lifestyle fonte hospitalar.

"Todas as medidas de segurança e proteção foram reforçadas, estando a ser testados todos os profissionais e doentes com contacto com os casos positivos", referiu.

"De momento está suspensa, num dos serviços de internamento, o direito à presença do acompanhante do doente, por forma a reforçar as medidas de proteção de doentes internados", adiantou ainda.

Os colaboradores do hospital encontram-se a recuperar em casa. Os doentes mantêm-se internados e estáveis, tendo sido transferidos para a ala de doentes COVID-19, disse a mesma fonte.

O Hospital Vila Franca de Xira suspendeu na segunda-feira as visitas aos doentes internados em três pisos do serviço de medicina interna, depois da deteção do novo foco que afetava sete pessoas - cinco doentes internados e dois colaboradores.

Portugal contabiliza pelo menos 1.801 mortos associados à COVID-19 em 55.720 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).