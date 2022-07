Disponível na homepage do Portal do SNS, esta ferramenta permite que os cidadãos tenham acesso à informação sobre quais os hospitais com Urgências de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos em cada distrito, com a informação do horário de funcionamento previsto em cada dia da semana.

Criado sob proposta da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos, este motor de busca tem como fonte o SIIP - Sistema Integrado de Informação de Prestadores, sendo a atualização da informação prestada da responsabilidade das unidades da saúde e das respetivas Administrações Regionais de Saúde.

A informação sobre os horários de funcionamento é atualizada semanalmente, sendo alterada sempre que necessário de forma a refletir, a cada momento, eventuais alterações que possam ocorrer nos horários de funcionamento dos serviços.

Por regra, a atualização é realizada às segundas-feiras, sendo revista todas as sextas-feiras, altura em que é introduzido também o horário de funcionamento na segunda-feira da semana seguinte.

Uma vez que a informação é dinâmica, aconselha-se os utentes a consultarem o motor de busca antes de se deslocarem a estes serviços de saúde.