Em declarações à agência Lusa, Zoraima Prado, dirigente do SEP, indicou que em causa está a intenção de abertura do novo serviço de urgência (SU) do HLA "sem que tenha sido contratado nenhum enfermeiro para reforço de equipa, quando está identificado que, para assegurar todos os postos de trabalho, é necessário admitir, no imediato, 15 enfermeiros”.

“Os enfermeiros tomaram uma posição e disseram que não passam para as novas instalações sem que haja a admissão de pessoal”, acrescentou a dirigente nacional do SEP, no final de um plenário de enfermeiros que se realizou hoje no HLA.

De acordo com a sindicalista, a equipa “foi informada que o novo SU ía abrir e tomou desde logo a posição de que não tinha condições, porque há mais postos de trabalho do que pessoas para trabalhar e perante esta posição a abertura tem sido protelada”.

“Estas obras são positivas tanto em termos de condições de trabalho como de cuidados a prestar à população, só que ampliando um serviço sem pessoas para trabalhar não se consegue abrir todos os locais onde os utentes podem receber cuidados”, justificou.

Segundo a dirigente sindical, a falta de enfermeiros, que “já obriga a um trabalho extraordinário, não se restringe ao serviço de urgência” da unidade hospitalar, que serve uma população de 100 mil pessoas, sendo “uma carência geral” da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), de que faz parte o HLA.