“Em março, no hospital de Portimão, há 13 turnos de 12 horas [das 21:00 às 09:00] sem médicos pediatras escalados. Nessas noites, praticamente metade das noites do mês, a maternidade estará como que encerrada”, afirmou à Lusa João Dias, secretário regional do Algarve do SIM.

Questionada pela Lusa, fonte do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) afirmou que na unidade hospitalar de Portimão se “registam apenas cinco turnos noturnos em que ainda não foi possível completar a referida escala” e que o Conselho de Administração está a trabalhar com a direção do serviço no sentido “de preencher os períodos em falta”.

Assim, nos períodos em que não seja possível garantir o apoio de Pediatria em Portimão, as mulheres em trabalho de parto e as parturientes de risco “serão encaminhadas, como estipula o protocolo, para a unidade de Faro”, assegurou a mesma fonte.

O dirigente sindical avisou, contudo, que só há “seis médicos no ativo”, alguns dos quais já “não fazem urgências”, e que as recomendações indicam que deveria haver “dois por turno”, o que, tendo a conta os sete dias na semana, significa que a Pediatria devia ser assegurada por “mais de vinte profissionais".

João Dias alertou que depois de escalados “os dois médicos obrigatórios na Neonatologia”, ainda é necessário “garantir as outras atividades na consulta externa”, como o internamento e a urgência pediátrica, que muitas vezes, “estão a ser garantidas por médicos de saúde geral e familiar, quando deveriam ser pediatras”.