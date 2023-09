Sete idosos do lar da Associação Social e Cultural de São Nicolau, no Porto, foram hospitalizados esta terça-feira à noite por suspeita de intoxicação pelos produtos de desinfeção utilizados no espaço, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Os restantes 15 idosos deste lar foram também retirados do espaço e realojados pela Segurança Social em outras estruturas, destacou a PSP do Porto. O alerta para o incidente foi dado pelas 21:50 de terça-feira, referiu fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP. A suspeita para a intoxicação são os produtos de limpeza utilizados nos espaços, acrescentou. Os sete idosos foram assistidos pelas equipas de emergência e transportados para vários hospitais, explicou ainda, sem detalhar o seu estado de saúde.