Sete pessoas foram vítimas de um "ataque com veneno" entre "segunda e sexta-feiras", e uma delas está em estado crítico, informou a Faculdade Técnica de Darmstadt.

As pessoas consumiram alimentos ou bebidas, em particular garrafas de leite, ou de água, nas quais se introduziu "uma substância nociva", afirma um comunicado conjunto da polícia e do Procuradoria, acrescentando que todos os afetados foram hospitalizados na segunda-feira.

Um estudante de 30 anos está entre a vida e a morte, em condição "crítica", disse a polícia na noite de segunda-feira.

A polícia revistou todos os prédios do campus em busca de indícios, sem sucesso.

"Atualmente não há perigo grave" no campus, frisou a polícia local.