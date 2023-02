“O Centro Hospitalar da Cova da Beira está em pleno funcionamento, a administração está a funcionar de forma regular, não vejo que haja nessa matéria nenhum problema”, declarou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, hoje, no Porto.

Na edição de hoje do Jornal de Notícias pode ler-se o título “Gestor hospitalar em funções sem ter sido nomeado. Atos praticados desde final de 2021 em risco de anulação”.

Questionado pelos jornalistas sobre esta notícia, Manuel Pizarro afirmou que, se houver alguma irregularidade, será “sanada”.

“Perante esta notícia que saiu hoje na imprensa, vamos avaliar se há algum aspeto que seja uma irregularidade. Se houver vai ser sanada. Não vejo que resulte daqui nenhuma dificuldade, nenhum problema. O hospital [da Covilhã] está a funcionar em pleno com tudo o que é legal. Repito, se houver alguma irregularidade, será corrigido”, declarou.

À margem da cerimónia Dia Mundial do Cancro, o ministro da Saúde considerou que o rastreio do cancro da mama está “francamente bem”, admitindo, todavia, que o do cancro do colo do útero não ainda não recuperou desde a pandemia e o do cancro colorretal é díspar.

Sobre o sistema de rotatividade das maternidades em Portugal, o ministro da Saúde garantiu que nenhuma maternidade em Portugal vai ser encerrada, nem mesmo as maternidades em situação difícil como acontece em algumas no interior do com “rarefação de profissionais”.