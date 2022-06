"Os nossos especialistas identificaram a lecitina como a fonte da contaminação", informou a empresa em comunicado, depois de detetar salmonela "num lote fabricado em Wieze", uma unidade de fabricação localizada a nordeste de Bruxelas.

No comunicado, a empresa anunciou que "todos os produtos de chocolate fabricados em Wieze após 25 de junho foram bloqueados" e que as linhas de produção "serão desinfetadas antes de reiniciar" a fabricação.

"A Barry Callebaut está em contato com todos os clientes que possam ter recebido produtos contaminados. A produção está suspensa até novo aviso", segundo o comunicado.

Um porta-voz da companhia disse à AFP que "a maioria dos produtos contaminados ainda está na fábrica da Wieze" e uma pequena quantidade "com os clientes".

A empresa já entrou em contacto com 73 clientes para garantir "que não haja contaminação dos consumidores".

A fábrica em Wieze, que a empresa considera ser a maior do género em todo o mundo, não produz chocolates destinados à comercialização direta ao consumidor.

O grupo Barry Callebaut fornece produtos à base de cacau e chocolate para inúmeras empresas do setor alimentar e, em particular, para grandes marcas do setor de chocolates, como Hershey, Mondelez ou Nestlé.

De acordo com o seu balanço 2021/2022, as suas vendas anuais atingiram 2,2 milhões de toneladas nesse período.

A sede da gigante alimentícia fica em Zurique, na Suíça, embora tenha cerca de 60 unidades de produção em todo o mundo e empregue cerca de 13.000 pessoas.

Em abril, a Agência Belga de Segurança Alimentar já tinha determinado o encerramento de uma fábrica de outra importante marca do setor de chocolates, a Kinder (do grupo italiano Ferrero), devido a um surto de salmonela.

A Justiça belga só autorizou em junho a sua reabertura - por um período experimental - de uma fábrica Ferrero na cidade de Arlon (sul da Bélgica), onde são produzidos os famosos ovos de chocolate Kinder contaminados com salmonela.

Essa autorização de reabertura da fábrica tem duração de três meses, durante os quais cada ingrediente será analisado antes da distribuição e venda dos chocolates.