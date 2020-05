O país é o segundo do Mundo com mais casos registados, a seguir aos Estados Unidos, com um total de 281.752 contaminações.

O número de novas mortes em 24 horas é ligeiramente inferior do dia anterior (119), que constituiu um recorde para a Rússia desde o início da pandemia da covid-19, que surgiu em dezembro, na China. No total, o país contabiliza 2.631 mortes.

As autoridades de saúde russas publicaram duas vezes, na semana passada, uma contagem de novos casos inferior a 10.000, mas os números têm flutuado desde o início de abril, sem uma tendência clara.

Os críticos questionam a realidade da taxa de mortalidade oficial, acusando a Rússia de subvalorizar conscientemente o número de mortos provocados pela covid-19.

As autoridades rejeitaram essas acusações, afirmando que apenas as mortes cuja causa principal é o coronavírus são registadas, enquanto outros países contam a quase totalidade das mortes de pacientes infetados.