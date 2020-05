A estrutura básica da arquitetura do nosso sistema de saúde está assente em três tipos de serviços de saúde: os cuidados primários de saúde, os cuidados hospitalares e os cuidados continuados (que são os mais recentes).

O paradigma da organização dos cuidados de saúde sofreu grandes alterações nos anos 70. Antes do 25 Abril, o estado não assumia a responsabilidade da saúde dos seus cidadãos. Desse modo, havia muita gente que ficava dependente da assistência de caridade (por exemplo de misericórdias), ou dos cuidados muito precários que as caixas de previdência ofereciam. Nessa altura, as despesas com a saúde eram mínimas, representavam menos de 3% do PIB.

Em 1971, ainda antes do 25 de Abril, dá-se a primeira reforma na saúde, denominada Reforma de Gonçalves Pereira, em que se criaram os primeiros centros de saúde. Nesse momento, começou a perceção de que se tinha que alterar o sistema de saúde. Já depois do 25 de Abril, criou-se o Sistema Nacional de Saúde (SNS) que implementou os princípios da universalidade, ou seja, qualquer pessoa, independentemente da sua condição social, tem direito à saúde.

O desenvolvimento do SNS permitiu a criação das carreiras médicas: a carreira dos cuidados primários e a carreira hospitalar, que teve imensa importância para a especialização dos profissionais de saúde. A criação do SNS também permitiu um aumento significativo da cobertura médica da população. Portanto, nesta altura, os indicadores de saúde melhoraram bastante e os gastos em saúde aumentaram muito. Um dos maiores desafios que existe em termos de saúde é o da coordenação eficaz entre hospitais e centros de saúde. No sentido de tentar ultrapassar este desafio foi estabelecido que, em Portugal, cada hospital é responsável por uma área geográfica e solicita coordenação com os centros de saúde que pertencem a essa área.

Um importante problema que se coloca na organização dos cuidados de saúde, é que se não houver um fácil acesso aos serviços, corre-se o risco de muita gente não poder aceder aos cuidados de saúde.

Por exemplo, nos EUA há uma grande restrição do número de pessoas que tem acesso aos cuidados de saúde, contudo é o país que mais gasta com a saúde (18% do seu PIB e cerca de 3 vezes mais do que a Inglaterra gasta), o que é uma situação extremamente contraditória. Os EUA são o país onde há cuidados mais sofisticados e desenvolvidos mas, ao mesmo tempo, tem uma percentagem grande da população que não tem acesso a qualquer cuidado.