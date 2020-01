Em média, ter relações íntimas pelo menos uma vez por semana reduziu em 28% a possibilidade de entrar na menopausa em relação às mulheres que têm relações sexuais menos de uma vez por mês, indica a investigação.

De acordo com o estudo, isso pode ser explicado por uma resposta do corpo às pressões evolutivas. "Se uma mulher tem poucas relações sexuais, ou relações sexuais pouco frequentes, quando se aproximar dos 40, o seu corpo não receberá os sinais físicos de uma eventual gravidez", afirmaram Megan Arnot e Ruth Mace, cientistas da University College London.

"Em uma perspetiva de maximização da forma física", o corpo da mulher poderia investir mais energia no cuidado da família do que na ovulação, explicaram as investigadoras.

Estudos anteriores já tinham tentado entender por que motivo mulheres casadas chegam à menopausa mais tarde do que solteiras e divorciadas, mas mencionavam a influência das feromonas masculinas - substâncias químicas naturais do reino animal que atraem o sexo oposto.

Para tentar confirmar qualquer uma das teorias, Arnot e Mace examinaram dados de quase 3.000 mulheres nos Estados Unidos, selecionadas em 1996 e 1997 para participar num estudo sobre a saúde ao longo de várias décadas.