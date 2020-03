O Reino Unido regisrou um novo recorde de pacientes com coronavírus mortos em um único dia, com 381 óbitos, elevando o saldo da pandemia no país para 1.789 mortes, anunciaram as autoridades esta terça-feira.

Esta contagem de 24 horas, estabelecida pelo ministério da Saúde às 17h00 de segunda-feira, representa mais do dobro do dia anterior (180 mortes), marcando uma forte aceleração na mortalidade do vírus. Os pacientes tinham entre 19 e 98 anos e todos, exceto 28, tinham problemas de saúde anteriores, informou o Serviço de Saúde em comunicado. O país registou um recorde de 260 mortes no sábado, mas os números diários caíram consideravelmente na segunda-feira. O número de casos da COVID-19 oficialmente confirmados chegou a 25.150, ou seja, um aumento de mais de 3.000 em relação ao dia anterior. O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 791 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 38 mil. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 160 mortes, mais 20 do que na véspera (+14,3%), e 7.443 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.035 em relação a segunda-feira (+16,1%). Dos infetados, 627 estão internados, 188 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril. Continuar a ler Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar. Como lavar bem as mãos para se ver livre de vírus e outros microrganismos? Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.