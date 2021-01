Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais 28.680 casos confirmados de contágio, aumentando o total para 3.743.734 infeções identificadas no país desde o início da pandemia.

Dados atualizados mostram que 7.447.199 pessoas foram até hoje vacinadas com uma primeira dose de uma vacina contra a covid-19, mais 282.812 do no dia anterior.

Cerca de 476.298 pessoas foram inoculadas com a segunda dose, um aumento de 2.142 em relação aos números divulgados na quarta-feira.

O Governo britânico adotou uma estratégia de espaçar as duas doses até 12 semanas, em vez das três semanas sugeridas pelos testes clínicos efetuados pelas farmacêuticas Pfizer e AstraZeneca, para dar imunidade a mais pessoas em menos tempo.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.