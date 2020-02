Nos Açores, as unidades móveis de rastreio percorrem todas as ilhas do arquipélago, tendo o Corvo acolhido, em 2019, uma unidade de rastreio do cancro da mama.

Hoje, no Dia Mundial contra o Cancro, a secretária regional da Saúde visitou uma unidade móvel de rastreio do cancro da mama, em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, tendo apelado à prevenção e ao combate aos "grandes fatores de risco, como o tabagismo, a alimentação inadequada, o consumo excessivo de álcool e o sedentarismo".

Citada numa nota do executivo açoriano, a titular da pasta da Saúde, Teresa Machado Luciano, apelou à participação nos "quatro programas de rastreio desenvolvidos nos Açores, designadamente do cancro da cavidade oral, que é único no país, do cancro da mama, do cancro do cólon e reto e do cancro do colo do útero", como forma de detetar e tratar precocemente a doença.

Segundo a mesma nota, “os Açores dispõem de capacidade de resposta para todo o percurso da doença oncológica, nomeadamente a prevenção primária, que visa a alteração de comportamentos, a prevenção secundária, através de rastreios, a resposta hospitalar e de tratamentos de quimioterapia e radioterapia e os cuidados paliativos”.