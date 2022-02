As leguminosas já eram um alimento recomendado para os diabéticos devido aos seus efeitos no controlo glicémico. Agora, um novo estudo revela que comer uma dose diária de lentilhas, grão-de-bico ou feijão, pro exemplo, reduz em 33% o risco geral de desenvolver diabetes tipo 2.

O estudo foi publicado na revista Clinical Nutrition e destaca o papel das lentilhas, feijões, grão-de-bico ou favas no controlo e prevenção da diabetes tipo 2.

O estudo baseou-se em dados recolhidos a partir de 3.500 pessoas durante quatro anos, durante os quais foram detetados 266 novos casos da doença.

As leguminosas são alimentos ricos em hidratos de carbono de absorção lenta, com grandes quantidades de fibras alimentares, proteína, vitaminas do complexo B e minerais (cálcio, ferro, fósforo, potássio, magnésio).

