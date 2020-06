Se vai fazer um piercing ou tatuagem tome nota destes conselhos médicos. As recomendações são da médica dermatologista Leonor Girão da Clínica Dermatologia do Areeiro. Hoje é o Dia Internacional do Piercing Corporal.

1. Escolha um profissional creditado Mais importante do que o preço é a competência. Opte sempre por profissionais treinados e com experiência reconhecida. 2. Cuidado com os materiais utilizados Investigue os materiais a aplicar: opte sempre por opções sem níquel e hipoalergénicas, ou no caso da tatuagem pigmentos inócuos também hipoalergénicos. 3. Certifique-se da higiene e assepsia Escolha uma técnica rigorosamente assética, com desinfeção obrigatória e material descartável. 4. Atente às condições do estabelecimento Selecione um local limpo, confortável e com segurança garantida. 5. Tenha acompanhamento após o procedimento Certifique-se que tem acompanhamento nos 7 dias depois do procedimento: a tatuagem ou piercing pode infetar, purgar e inflamar. Continuar a ler 6. Tenha bom senso na execução Faça um procedimento adequado à pessoa e à zona do corpo. 7. Tenha bom senso na escolha Lembre-se: são técnicas definitivas. O que é bonito numa idade poderá ser completamente desapropriado 10 anos depois. 8. Recorde-se das condicionantes futuras Locais visíveis podem impedir certas profissões (polícias, militares, rececionistas...). 9. E também das condicionantes passadas Pessoas com antecedentes de alergias, asma ou cicatrizes viciosas (queloides) têm probabilidade alta de ter complicações com estes procedimentos. 10. Vá ao dermatologista Em caso de complicação procure um médico dermatologista: é o profissional competente em relação aos problemas de pele. As recomendações são da médica dermatologista Leonor Girão da Clínica Dermatologia do Areeiro.