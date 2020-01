Quanto vale o sorriso de uma criança? Universidade de Coimbra cria método para tentar responder à pergunta

Mas é uma tarefa de “grande complexidade”, pois “o terceiro setor é uma atividade cujo custo-benefício é difícil de quantificar, isto é, atribuir um montante financeiro que corresponda em termos de valor ou impacto social gerado, mas que produz mudanças na vida das pessoas”, afirmam os responsáveis.

Por isso, explicitam, “a metodologia tem de basear-se numa avaliação abrangente, captando todas as transformações originadas no âmbito de cada projeto social”.

Com a ferramenta inovadora que a equipa está a desenvolver, num futuro próximo – o projeto deverá estar concluído dentro de um ano – “será possível identificar quais são os benefícios tangíveis e intangíveis, ou seja, quantificar economicamente os tangíveis, mas identificar também os intangíveis, porque nem todos os benefícios são possíveis de quantificar do ponto de vista económico”, afirmam Clara Cruz Santos e Filipe Cardoso.“Por exemplo, quanto vale o sorriso de uma criança?”, questionam os dois especialistas.

O trabalho que os investigadores estão a realizar no terreno, em seis projetos com níveis diferentes de maturidade, implica reuniões com responsáveis dos projetos, análise de diagnóstico, entrevistas aos parceiros dos projetos, questionários, grupos focais, entrevistas com os beneficiários, entre outras ações, destaca a UC.

O projeto prevê ainda a criação de um observatório para o impacto social, onde será disponibilizada informação e mapeamento de avaliação de impacto em projetos no âmbito da inovação social.

O i9 Social é financiado pelo programa Portugal Inovação Social e pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra. Para além da equipa da FPCEUC, são parceiros Social Business School (IES), o Instituto Pedro Nunes (IPN) e a Skillent, empresa especializada em soluções para problemas sociais.