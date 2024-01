Será que usar o mesmo estilo de roupa em todas as situações da nossa vida faz sentido?

À partida, tendemos a adequar o nosso estilo à situação onde vamos estar: um jantar de gala, um evento desportivo, um momento em família, ou aquele momento em frente ao sofá. Não parece, mas estamos a falar de uma capacidade de nos adaptarmos às situações, o que também pode ser útil na gestão de conflitos.

O tema não é aconselhamento de imagem, mas sim a forma como habitualmente lidamos com os conflitos em contextos de saúde. Sabemos o impacto que os conflitos têm nos profissionais de saúde e já falámos de algumas formas de os analisar. Contudo, faz falta olhar para os estilos individuais ou abordagens perante os conflitos.

Para isto, quase como um consultor de imagem, pode ser útil refletirmos sobre o nosso próprio estilo e o estilo dos nossos colegas. Tal como explico aos meus formandos do curso da academia nobox, não reagimos todos da mesma forma perante um mesmo conflito e isso é bom, mas também pode ser mau.

Por exemplo, num contexto de uma reunião sobre alocação de fundos para uma ULS podem emergir os estilos mais variados: do colega que sente que a sua opinião não vai ser tida em conta e aceita tudo o que é decidido sem contrapor, ao colega que simplesmente não aparece na reunião, passando por aquele que claramente assume uma postura dominante que procura absorver todos os recursos para o seu projeto inovador, mas que implica atribuir menos fundos para outras áreas.

Numa posição conciliadora, pode ser que uma das pessoas advogue uma solução de compromisso, em que todos cedam um pouco, mas no fundo ninguém fica realmente com o que queria. É possível também que surja nessa reunião alguém que consegue pegar em diferentes ideias e potenciá-las. Ao dialogar e perceber as reais necessidades e motivações, talvez seja possível criar um projeto inovador com aquela área que estava a dominar a reunião e, mesmo assim, envolver os outros departamentos contribuindo para os seus ganhos; até mesmo daquele que não foi à reunião.

Conhecer estes estilos é o primeiro passo para lidarmos melhor com os desafios diários nos nossos contextos. Depois resta-nos perceber qual o estilo mais indicado para cada situação e para a equipa

Como vimos, não temos sempre de usar o mesmo outfit, mas temos de saber qual o mais adequado para o momento e os objetivos pretendidos.